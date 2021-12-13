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逾33萬人申港康碼帳戶

2021-12-13 列印
　　截至昨天中午，約三十三萬六千人申請註冊「香港健康碼」帳戶，當中約九萬八千人啟動帳戶。當局表示，非房委會公屋住戶，申請帳戶需要提供住址證明，如果未能提供，預計最快本星期會收到由政府發出、包含個人識別碼的確認信件，以啟動帳戶。
　　就市民進入所有食肆及表列處所須使用「安心出行」，平機會主席朱敏健表示，暫未收到相關投訴，但接獲來自視障人士、傷殘人士等的意見，目前已將意見轉交政府。據其了解，政府將派發約十萬個凸字膠套，料派發時間需時，但相信是可以很快解決的技術問題。

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