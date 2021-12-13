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政府研立法 改善安老院服務

2021-12-13 列印
　　勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，當局正透過不同措施改善安老宿位輪候時間，其中一個方法是「紅蘿蔔與大棒」，即獎勵與懲罰並存，包括預早宣佈增購甲一級宿位，以及檢討《安老院條例》，期望提升院舍的法定要求，改善服務水平，政府計劃在新一屆立法會成立後，提交有關條例草案，現階段構思會設立過渡期，若果安老院不盡早改善服務，法例通過後將不能再營運。
　　羅致光又指，資助護理安老宿位的輪候時間，已由現屆政府開始時的平均二十四個月，減至最近的平均十九個月，他表示，當局會增加家居照顧服務，減少社會對安老宿位的需求。

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