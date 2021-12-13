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港增五輸入個案 俱來自英菲

2021-12-13 列印
　　本港昨日新增五宗輸入個案，四宗涉及變異病毒株N501Y和L452R，其餘一宗病毒量不足以進行變異病毒株檢測。
　　新增個案涉及兩男三女，年齡介乎十四至六十二歲，全部人都已接種至少一劑疫苗，五人均由高風險的A組指明地區抵港，三人來自英國、兩人來自菲律賓。其中，一名三十四歲女患者從菲律賓抵港，於青衣華逸酒店檢疫期間樣本檢測結果不確定，入院後檢測呈陽性。有兩人則於指定檢疫酒店檢疫期間確診，其餘兩人在抵港時於機場檢測呈陽性。

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