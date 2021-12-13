變種新冠病毒Omicron在多國蔓延。英國專家擔心聖誕過後會爆發重大疫情，促請當局再收緊防疫措施。奧地利繼續有民眾示威，反對接種疫苗。同時，以色列有研究發現，輝瑞疫苗加強劑可提供顯著保護力，預防感染新變種病毒Omicron。英國單日新增確診人數維持在五萬人以上，多名科學家認為英國政府或要採取更嚴格限制措施，才能減慢Omicron蔓延。英國衞生官員指，Omicron蔓延速度比Delta快，或數日內成為英國主流新冠病毒。在奧地利，首都維也納繼續有大規模示威，逾四萬人在市中心英雄廣場聚集示威，抗議當局強制接種新冠疫苗，及向未打針的人發出居家令。英專家促政府收緊防疫措施美國疫情持續嚴峻，單日新增逾十六萬人確診，至少有二十五個州錄到Omicron個案，部份州份醫院不堪負荷，緬因州、密歇根州及印第安納州要求國民警衞軍的醫療人員到當地，協助紓緩醫院及護理中心壓力。密歇根州正向醫院運送更多呼吸機，並要求從聯邦儲備中調派更多呼吸機到當地。維也納爆示威抗議強制打針另外，多地疫情有所放緩。南韓連續兩日跌至七千宗以下，當地今日起會到學校展開疫苗接種服務，而進入餐廳、咖啡室等人士，須出示疫苗接種記錄或病毒檢測陰性證明。南非確診個案亦有所回落，單日新增一萬七千宗確診，有當地醫生指，每日接診數十名Omicron患者，至今未有人要入院治療，大部份人徵狀輕微。以色列有研究指，對比接種兩劑輝瑞疫苗約五至六個月，及一個月前接種加強劑的人士，發現只打兩針的一組人，未能產生中和Omicron病毒的抗體，但若打加強劑，中和病毒的能力增約一百倍。研究結果與疫苗製造商美國輝瑞藥廠及德國BioNTech較早前公佈的研究結果相若。內地增49本土病例同時，內地前日單日新增七十五宗確診個案，其中四十九宗屬本土病例，浙江佔三十八宗，內蒙古呼倫貝爾市佔十宗，黑龍江哈爾濱市則有一宗。