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千四人參與警隊招募日

2021-12-13 列印
　　警隊昨天在警察學院舉行第三次招募體驗日，招募見習督察及警員，共有一千四百人參與，其中約四成人有意投考見習督察。警隊人事部招募組警司陳純青表示，警隊今年度希望招募近二百名見習督察，以及逾一千三百名警員；而至今錄取的見習督察及警員，較去年同期，分別增加約兩成及百分之七。他又指，昨日收到逾一千四百人報名，報名者平均分佈各年齡組別，其中約四成人有意投考見習督察。陳形容，招募工作一直面臨挑戰，預料早前發生的銅鑼灣「孤狼式」襲擊警員事件，以及水警女督察殉職，或令有意參加者卻步。

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