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派對房涉違規營業 女客未掃「安心」被票控

2021-12-13 列印
　　市民要嚴格遵守防疫規例，切勿替病毒助威！警方搗破觀塘一間涉違規營業的派對房間，發現有人疑在房內舉行家庭聚會，其中一女子「偷雞」未有掃「安心出行」及接種疫苗，違反防疫規例，故被票控，罰款五千元，一名女負責人亦被捕。
　　觀塘警區特遣隊前日突擊搜查觀塘區內五間派對房間，其間發現一間位於觀塘道工廈的派對房間懷疑正違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂將二十五歲姓劉女負責人拘捕。
　　另外派對房間內共有六名本地女子、兩名女童及一名男童，年齡介乎六至五十歲，人員發現其中一名三十九歲姓麥女子未有使用手機應用程式掃描「安心出行」二維碼及接種第一劑新冠疫苗，涉嫌違反防疫規例，故向該名女子發出定額罰款通知書。

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