香港防癌會最新調查發現，疫情下去年接受不同類型癌症篩查的市民下跌三成一至七成，即使今年疫情放緩，篩查比率仍較疫情前下跌兩成六至四成四，當中大腸鏡檢查及柏氏抹片檢查的跌幅最大。防癌會於十月底至十一月中訪問約一千人，當中以長者跌幅最嚴重，篩查比率減少三成七至五成，主要原因是擔心診所或醫院人多聚集，會增加感染新冠肺炎風險；出現拖延心態，認為有病徵才檢查；以及家人建議減少出入診所或醫院。防癌會建議，市民在疫情新常態下，應定期接受癌症篩查，到不舒服才檢查，其實已經遲了確診。食衞局局長陳肇始昨在防癌會「香港癌症日」活動致辭時指出，癌症一直是香港的「頭號殺手」，去年有近一萬五千人因癌症離世，佔全港死亡人數三分之一。政府會繼續投放資源做好癌症監測、預防及篩查工作。