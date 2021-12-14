「要有光」：已拓緩衝區作平衡 屏山人怒封文物徑 抗議光村翻生

■村民掛上封閉文物徑的告示。

■聚星樓與光村地盤僅一條馬路之隔。資料圖片

本報九月獨家報道，社企「要有光」在元朗屏山興建過渡房屋「光村」的計劃，遭原居民反對，質疑單位太近古蹟聚星樓破壞風水，於是圍封聚星樓謝絕公眾參觀，「要有光」遂向城規會申請延遲計劃審批，事件暫告平息。但上周五城規通過了光村新方案，由原先起一百個單位，減至八十七個，原居民知悉後大為憤怒，斥當局沒諮詢，由昨天起加強反對行動，把屏山文物徑完全封鎖，謝絕參觀，並強調不排除把反對行動升級。屏山村居民以為該計劃已遭擱置，不滿當局突然又批准申請，指減少十三個單位，並無助紓緩人流、交通及噪音的滋擾問題，也沒有回應光村對風水的破壞。為表示強烈不滿，村民原已收起貼在聚星樓上的反對標語，近日即時把行動升級，連聚星樓附近的文物徑亦完全封閉，貼滿寫上「由於政府帶頭破壞文物保育，鄧族決定全面封閉文物徑」的標語。被古物古蹟辦事處列入屏山文物徑的文物共有十二項，如鄧氏宗祠、愈喬二公祠、覲廷書室和楊侯古廟等等，一直深受市民歡迎，參觀人數眾多。屏山鄉事委員會主席鄧志強指，不清楚文物徑封閉到何時，但村民都認為「要有光」必須擱置計劃，才會重開文物徑。鄧又說，不排除村民會有進一步反對行動，但暫時不透露詳情。他指，雖然「光村」項目單位數量減少了，但三處興建的地點不變，村民最反對是接近聚星樓的那幅地建屋，因會破壞風水，又跟氏族文物徑格格不入。他說，之前有跟政府傾過，亦提議可以用祖堂地、廢校等地方建屋，但都不獲回應。強調行動或升級「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，這次「光村」項目獲審批，他們已作最大平衡，「光村」共有南中北三個地盤，最接近聚星樓的南面地盤改動最大。南面地盤約一萬二千平方呎，其中四千平方呎作為空地，把「光村」南座與聚星樓分隔拉遠距離至不少於十五米，另再劃出五千多平方呎作露天庭園，及只有一層高的活動室，進一步加大「光村」南座與聚星樓之間的緩衝地帶。余指，港人對房屋需求殷切，過渡房屋有助短貧青年向上流，「過渡房屋一定要交通方便，因住客要上班，很難才找到一塊在西鐵站附近的地。」他會繼續與有關人士溝通。