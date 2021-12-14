「起底刑事化」條例生效兩個月，即發生首宗拉人調查案件。個人資料私隱專員公署昨天拘捕一名三十一歲男子，指他在網上平台上，未獲同意下披露他人的個人資料，涉嫌違反「起底」罪行，是個人資料私隱專員公署獲刑事檢控權之後，採取的首個拘捕行動。公署刑事調查組署理高級調查主任盧廸凡指，昨日在西九龍拘捕一名三十一歲男子，被捕人與案中事主發生金錢糾紛，他在網上平台談及相關細節及公開事主的個人資料，公署收到事主的報案後，隨即採取拘捕行。行動中，公署人員檢獲一部智能電話。盧廸凡指，拘捕行動由公署負責，但署方暫時沒有羈留的設施，故須借用警方的場地。他又指，根據法例，公署要在四十八小時內完成拘留。無羈留設施 向警方借場地至於案件詳情，如事件被公開的是甚麼個人資料、有否要求網上平台移除等，盧廸凡回應指，為免影響公署的調查和檢控工作，現階段不便披露，又提醒市民，即使是朋友之間轉發「起底」訊息，如披露他人的個人資料，亦有可能觸犯法例，呼籲網民見到任何「起底」的資訊，切勿「手多多」轉發開去。將「起底」刑事化的《個人資料（私隱）（修訂）條例草案》今年九月底在立法會獲通過，並在十月八日刊憲生效，包括將「起底」行為訂為刑事罪行、賦予個人資料私隱專員對「起底」相關罪行的刑事調查及檢控權、賦權私隱專員發出停止披露「起底」通知。根據《個人資料（私隱）條例》第六十四（3A）條，如任何人在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或是罔顧是否會導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，即屬犯罪，一經定罪最高可被處罰款十萬元及監禁兩年。大律師陸偉雄希望政府多宣傳條例，教育市民，尤其青少年，同時呼籲市民切勿以身試法，挑戰條例的底線。