低端商廈搗淫窟再拘33人

由黑社會操控的賣淫組織猖狂至極，租用低端商廈於銅鑼灣及灣仔鬧區經營淫竇，七月遇警方「掃場」後，竟斗膽再度開門營業，每日營業額高達一萬元。警方繼早前的拘捕行動，掌握線索，順藤摸瓜，本月再拘捕三十三人，當中包括二十六名妓女。警方分別於七月及本月搗破二十五間賣淫場所，拘捕一百零一人，檢獲超過八十四萬現金，相信為犯罪得益及肉金。據了解，警方於本年七月展開第一輪的掃黃行動，搗破十六間隱蔽式的賣淫場所，並就犯罪團夥的背景及資金流向作調查，當中發現有九間非法場所再度營業。警方經調查發現有賣淫集團在第一輪大規模掃蕩後「死灰復燃」，在灣仔和銅鑼灣的低端商廈經營賣淫場所，其間喬裝成無牌按摩院，試圖掩人耳目。警方上周五展開執法行動，拘捕三十三人，當中包括五名集團骨幹、二十六名性工作者，以及兩名俱四十七歲的本地女子，相信為賣淫集團管理人，負責收集肉金、繳付場內租金及招攬顧客。警方亦發現四名越南及內地「人蛇」，分別從福建、珠海及越南經水路偷渡來港，且在賣淫場所留宿。被捕人中，有三名泰國及中國籍家庭傭工、三名持雙程證內地女子涉嫌違反逗留條件被捕。用Telegram接客 增追查難度灣仔警區情報組主管陳敬樂表示，賣淫集團為逃避警方執法，會租用低端商廈，並將廣告放在燈箱或信箱等較隱蔽位置。同時，大廈及單位外亦會裝設閉路電視，監察警方執法及性工作者的工作表現。陳敬樂續指，集團的接客模式亦有轉變，集團會透過Telegram等高私隱度的加密通訊軟件作宣傳及接客，增加追查難度。另外，集團亦會採用「一樓一鳳」方式運作，以逃避法律上賣淫場所的定義。