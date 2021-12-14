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54%嫖客疫下光顧時無戴口罩

2021-12-14 列印
■基金會近月推出基金會流動測試車，為有需要人士免費提供「測試速遞︰HIV‧梅毒雙測試」。
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　　香港愛滋病基金會昨日發佈「新冠疫情下香港男性光顧性服務情況調查二○二一」調查結果，近六百名受訪者中，有近七成「男顧客」在新冠疫情下仍持續光顧女性性工作者，五成四的「男顧客」與女性性工作者發生性行為時「沒有全程佩戴口罩的習慣」，僅百分之六全程有戴口罩，更有約八成受訪者不論疫情前後都沒有接受愛滋病病毒（HIV）測試。
　　香港愛滋病基金會高級項目經理黃文達（圓圖）表示，除了男男族群外，社會應投放更多資源予女性性工作者和其男顧客，讓他們認識HIV測試的重要。每逢長假期後都是機構收到「男顧客」查詢感染HIV風險的高峰期。基金會近月推出基金會流動測試車，為有需要人士免費提供「測試速遞︰HIV‧梅毒雙測試」。
　　基金會建議，社會需提高整體HIV檢測率，並加強宣傳愛滋病及性傳播疾病預防訊息。個人方面，則需注重性健康及個人衞生，預防HIV感染不但靠安全套，還需定期進行性病檢測，了解身體狀況。


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