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蒲台島沙灘驚現垃圾山

2021-12-14 列印
■有網民發現，蒲台島沙灘上有大量垃圾。FB截圖
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　　疫情下，不少港人親親大自然。但有網民發現，蒲台島沙灘上有大量露營垃圾，帳幕食物殘渣等，堆成垃圾山。
　　有網民在社交平台發文指，上周六到蒲台島沙灘，驚見一大堆帳幕、睡袋、地蓆、摺枱等被棄置裝備，又有食物包裝及殘渣，甚至內衣褲等個人用品遺棄。她推斷是有人惡意把垃圾棄置，令眾人「有樣學樣」，或有人將包裹好的垃圾閒置沙灘上，等人員清走，但包袋疑被野狗翻開，傳出惡臭。她強烈呼籲「自己垃圾自己帶回市區丟棄」，又稱「一個香港只有一個大自然，玩爛就沒有了」。

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