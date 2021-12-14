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美股中段跌223點

2021-12-14 列印
　　美國聯儲局等多國中央銀行即將議息，在通脹高企之下，各國會否採取較緊縮的貨幣政策，成為市場焦點。受到觀望氣氛籠罩，美股昨晚早段回軟。
　　杜指中段報三五七四七點，跌二百二十三點；納指則報一五五八一點，跌四十九點。滙控美國預託證券價格見四十四點六七港元，跌零點四三港元；騰訊則見461.01四百六十一點零一港元，跌五點五九港元。

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