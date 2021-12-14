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播南京大屠殺片惹恐慌　校方輔導學生情緒

2021-12-14 列印
　　今年是南京大屠殺八十四周年，而昨天為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學，上星期向學生播放由教育局提供涉及侵華日軍處決平民、殘殺嬰兒的片段，引起部份學生恐慌及家長投訴；校方昨天安排特別課堂輔導學生情緒。有學校昨舉行悼念活動，校方稱選用「沙畫」和不血腥的圖片教歷史，適合年紀小的學生。
　　資助小學校長會名譽主席張勇邦認為中小學生的認知差異大，如要教導學生認識日軍侵華歷史，要有足夠解說和鋪排，相關影片的部份畫面不適宜向小學生播放。他認為是教育局第一年有相關安排，有改進空間。

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