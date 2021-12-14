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林鄭收刀片信 特首辦譴責疑人

2021-12-14 列印
　　政府總部昨早接獲一封致特首林鄭月娥的刀片信，特首辦發言人對此予以嚴正譴責。
　　特首辦指，政總人員昨早對接獲的郵件作例檢，發現一封致特首的信件內附刀片，內容帶威嚇性，相關人員報警處理。特首辦發言人表示，香港是法治社會，絕不容忍暴力及恐嚇等違法行為，並指不論是行政長官或其他公職人員，若任何人以違法手段企圖影響他們履行職責，特區政府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法，保障公職人員安全和社會安寧。
　　警方把案件列作刑事恐嚇處理，交由中區警區重案組第三隊跟進，暫未有人被捕。有傳媒報道指，信封內有一把四厘米乘二點五厘米的剃鬚刀片。

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