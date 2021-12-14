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舊手機充新機 海關拘一男

2021-12-14 列印
　　香港海關不良營商手法調查第一組昨日在旺角先達廣場拘捕一名男店員，涉嫌以舊機充當全新小米手機出售，又訛稱是小米認可分銷商，涉嫌違反《商品說明條例》。海關指十一月在旺角先達一間手機零售店，一名男子涉嫌銷售手機時作虛假陳述，以一部舊機充當一部全新小米11型號手機出售，售價約二千八百元。顧客購買手機後，發現操作有異常，熒幕配件有損耗，懷疑手機並非全新，遂向海關舉報。海關發現手機出售前曾被啓用，而該店舖也並非小米認可分銷商。海關呼籲市民購買產品時應仔細檢查，有懷疑應向商戶或生產商查詢，保留單據跟進。

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