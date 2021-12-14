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倫敦金騙逾600萬 18人落網

2021-12-14 列印
　　有詐騙集團以電話傳銷方式游說市民投資「倫敦金」，有人貪求「高回報」、「低風險」而血本無歸，至少十三人受騙，涉及逾六百萬元。警方上周四拘捕十八人，包括集團董事及傀儡戶口持有人等，涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」。
　　警方商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，集團由本年初開始運作，利用尖沙咀一個商業大廈一單位作電話傳銷中心，先設立公司網頁，並以街頭問卷及電話傳銷方式接觸市民，取得對方的個人資料及投資經驗，推介倫敦金投資計畫。當受害人表示有興趣時，便要求他們將金錢存入指定戶口以作開納投資戶口之用，並提供虛構投資紀錄，最終十三名受害人被騙。

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