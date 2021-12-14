  • 2021年12月14日 星期二
  • 22º
  • 60%
熱門： 陀地即食麵南京大層殺警嫂葉蒨文

日報新聞 > 港聞

高血壓男疑家中吃即食麵鯁死

2021-12-14 列印
　　杏花邨有中年男子昨進食即食麵期間，懷疑鯁喉陷入昏迷，救護員接報到場將事主送院搶救，惜返魂乏術。
　　昨早六時許，警方接獲柴灣杏花邨一個單位的家傭報案，指五十八歲姓潘男僱主懷疑進食時哽咽暈倒，警方及救護員接報到場，惟事主已昏迷，由救護車送往東區醫院，經搶救後證實不治。
　　據悉，事主有心臟病、高血壓紀錄，事發時正進食配有不同配料的即食麵。
　　根據消防處網站顯示，如果哽塞者氣道完全受阻，可採用「謙烈治法」施救，即從後環抱患者腹部，一手握拳，拇指朝向患者，用另一手緊抱該拳，將雙手放在患者的腹部中線，以適當力度不斷將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓，直至患者吐出異物為止。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd