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海關1.3億元私煙案 20年來最大宗

2021-12-14 列印
　　海關破獲二十年來最大宗走私香煙案件！海關指全球物流鏈緊張，加上聖誕新年臨近，有不法份子打算囤積大批私煙供應市場圖利，惟遇海關截查，在青衣檢獲約四千七百萬支懷疑私煙，估計市值約一億三千萬元，並拘捕三人，另扣查五個懷疑涉案的貨櫃。
　　海關指上周五晚在青衣西草灣路截查三輛可疑車輛，在三個四十呎長貨櫃檢獲三千一百萬支私煙，並在附近碼頭的二個貨櫃再檢獲一千六百萬支私煙，估計市值約一億三千萬元，人員拘捕三名司機。據了解，有人利用附近漆黑環境，加上碼頭偏僻方便收藏私煙。

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