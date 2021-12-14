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今年投訴警察 增兩成半

2021-12-14 列印
　　警方昨在監警會會議上表示，截至上月，今年投訴警察課共接獲一千三百一十二宗「須匯報投訴」，較去年同期的一千零四十八宗多，增加兩成半，但與前年同期相比，則下跌一成半。今年投訴個案中，九成三屬於輕微指控，當中過半屬疏忽職守，嚴重指控則包括毆打、捏造證據等。警方指輕微投訴上升，主因是今年前線警員回復巡邏任務，加上加強在交通上執法，引起投訴。
　　監警會主席王沛詩表示，上個年度無法追查的指控增至七百六十四項，主要是因為投訴人無出席會面，或拒絕提供進一步資料。

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