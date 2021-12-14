200套冬奧紀念鈔接受競投

紀念鈔慈善珍藏版包括無英文冠字和冠字AA，合共七款供競投，包括單鈔—金鑽珍藏版十五套（每套競投底價港幣一萬元）、單鈔—銀鑽珍藏版五十套（每套競投底價港幣八千元）、單鈔—銅鑽珍藏版五十套（每套競投底價港幣五千元）；四連張—白金珍藏版二十五套（每套競投底價港幣三萬元）、四連張—珍珠珍藏版二十五套（每套競投底價港幣二萬元）；整版三十五連張——鑽石珍藏版十七套（每套競投底價港幣六萬元)，以及整版三十五連張——翡翠珍藏版十八套（每套競投底價港幣五萬元）。
競投不限量 價高者得
中銀香港已委託安永會計師事務所作為獨立第三方，處理紀念鈔慈善珍藏版的競投事宜。有關競投將不設競投數量限制，並以價高者得為原則，如超過一名投標者以相同的最高投標價競投同一套號碼的紀念鈔慈善珍藏版，安永將以電腦抽籤方式分配。競投表格可於紀念鈔網頁banknote.bochk.com/beijing2022下載，或於本行任何一家分行索取。有興趣參加競投的人士，須在即日起至明年一月十日期間將填妥的競投表格，連同劃線支票／本票（抬頭寫上「冬奧會紀念鈔票慈善競投」）以及回郵信封，寄回香港七姊妹道郵政信箱60151號。請在信封上註明：「冬奧會紀念鈔票慈善競投」。有關競投詳情，請參閱競投表格內的說明或瀏覽紀念鈔網頁。