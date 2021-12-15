警拘10人 疑投票日發難 團夥改裝200氣槍 一發可殺成年鹿

警方主動出擊，消除星期日立法會選舉投票日的風險。警員過去兩天大搜查多個處所，拘捕九男一女，檢獲近二百支改裝氣槍及十一支預壓式高壓氣槍等，疑有人涉嫌無牌管有槍械、攻擊性武器、無線電通訊器等，其中一支預壓式高壓氣槍，可以輕易粉碎一塊磚頭，並能以一發子彈擊斃一隻成年鹿，性能甚至比步槍更高。警方相信，部份被捕人曾參與反修例事件，不排除他們是潛藏的暴力份子，預備在周日立法會選舉等重要日子犯案。警方指，日前鎖定一個潛在暴力犯罪團夥，過去兩日在十一個住宅單位及兩個貨倉展開行動，拘捕十人，包括九男一女，年齡介乎二十一至四十六歲，各人涉無牌管有槍械、攻擊性武器、無線電通訊器等。行動中，警方檢獲一百九十支經改動、疑超過法定兩焦耳的氣槍、十一支預壓式高壓氣槍、逾六千發鉛彈、氣體推動的煙霧彈發射器、軍用防毒面具、濾罐、防彈板、少量刀、斧頭等。有組織罪案及三合會調查科高級督察林欣鎏形容，搜獲高壓氣槍的威力非常大，其中一支預壓式高壓氣槍，每發子彈的能量高達二千焦耳，可以輕易粉碎一塊建築磚頭，造成致命傷害。外國有打獵者使用有關氣槍，在一定距離下以一發子彈擊斃一隻成年鹿，強調該槍支性能比「真槍實彈」的步槍更高，因常見步槍每發子彈的能量只有一千七百至二千二百焦耳。部份被捕者曾參與反修例有組織罪案及三合會調查科警司陳昕相信，部份被捕人士曾參與反修例事件，雖然他們不屬已知的暴力組織，但鑒於警方的行動中檢獲大量殺傷力武器，不排除他們是潛藏的暴力份子，警方繼續調查其管有武器的意圖，包括是否計劃在周日舉行的立法會選舉等重要日子犯案。此外，警方搜獲的煙霧彈噴射器經過改裝，可發射更遠距離；而在反修例示威中，有人曾向人群及執法人員發射煙霧彈，製造混亂。據現行法例，如無牌管有槍械及彈藥屬違法，最高可罰款十萬元及監禁十四年；經營槍械或彈藥，最高罰款十萬元及監禁十年；進出口戰略物資需要有工業貿易署發出的許可證，否則最高可監禁七年；無牌管有或使用無線電通訊器材，一經定罪，最高可罰款十萬元及監禁五年。