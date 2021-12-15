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選委界別結果 林鄭料先公佈

2021-12-15 列印
■馮驊提醒選民，須帶身份證正本及投票通知卡到票站。
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　　特首林鄭月娥指出，周日立法會選舉，料選委會界別結果會先公佈，而直選界別結果翌日下午才有。她出席行政會議前表示，每位選民當日如見有人在「關愛隊」輪候，若非長者、殘疾人士及孕婦，則是票站工作人員，強調這安排是要讓數萬票站職員行使投票權利。林鄭又指，今次選舉意義重大，為以示支持，本港公共交通機構當日推出免費乘搭安排，強調與政府推高投票率無關。
　　此外，選管會主席馮驊提醒，投票當日不接受身份證副本，選民要帶同身份證正本及投票通知卡到票站。此外，選民不應穿戴有政治訊息的服飾進入票站，例如職員不可佩戴黃色口罩，亦會借出衣服，遮擋選民衣服上「香港加油」等字眼。

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