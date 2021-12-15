  • 2021年12月15日 星期三
  • 22º
  • 75%
熱門： 聚星樓中環嚴重車禍新巴城巴保護傘MIRROR

日報新聞 > 港聞

英國現首宗 Omicron死亡病例

2021-12-15 列印
　　英國變種新冠病毒Omicron確診個案累計至四千七百多宗，並有首名患者死亡。衛生大臣賈韋德料，國內實際感染數字比已知的更高，預計Omicron快將成為主流新冠病毒。
　　法國累計約一百三十宗Omicron個案。政府發言人說，當地的第五波疫情未到高峰，但目前未有計劃實施新防疫措施。被問到會否針對英國採取旅遊限制，發言人說正密切注視情況。另外，加拿大人口最多的省份安大略省，過去一日新增近一千六百宗確診個案，當中約兩成一感染Omicron。當地衛生部門估計，到本周末，感染Omicron的患者將佔全省單日新增病例數字的一半以上。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd