法國累計約一百三十宗Omicron個案。政府發言人說，當地的第五波疫情未到高峰，但目前未有計劃實施新防疫措施。被問到會否針對英國採取旅遊限制，發言人說正密切注視情況。另外，加拿大人口最多的省份安大略省，過去一日新增近一千六百宗確診個案，當中約兩成一感染Omicron。當地衛生部門估計，到本周末，感染Omicron的患者將佔全省單日新增病例數字的一半以上。
英國現首宗 Omicron死亡病例
法國累計約一百三十宗Omicron個案。政府發言人說，當地的第五波疫情未到高峰，但目前未有計劃實施新防疫措施。被問到會否針對英國採取旅遊限制，發言人說正密切注視情況。另外，加拿大人口最多的省份安大略省，過去一日新增近一千六百宗確診個案，當中約兩成一感染Omicron。當地衛生部門估計，到本周末，感染Omicron的患者將佔全省單日新增病例數字的一半以上。
警拘10人 疑投票日發難 團夥改裝200氣槍 一發可殺成年鹿
警方主動出擊，消除星期日立法會選舉投票日的風險。警員過去兩天大搜查多個處所，拘捕九男一女，檢獲近二百支改裝氣槍及十一支預壓式高壓氣槍等，疑有人涉嫌無牌管有槍械、攻擊性武器、無線電通訊器等，其中一支預壓...
2021-12-15
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新浪微博屢現違禁信息遭罰款300萬
中國的著名社交媒體新浪微博近期被國家互聯網信息辦公室指，屢現違禁信息。據報，網信辦已約談新浪微博，其母公司北京微夢創科網絡技術公司更被處以三百萬元人民幣罰款的行政處罰。消息一出，拖累微博股價急挫，跌百...
2021-12-15
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稚兒快墮地爆喊求救 日媽只顧拍照分享遭鬧爆
日本女網民日前貼出兒子「快跌倒」的爆喊相，並引起兩面反應，分別有網民覺得有趣，但亦引起批評。而孩子媽媽也留言指，沒養過小孩的人，才會罵成這樣，她又指相信有家長能理解她的行為。而網民看到她的回應後憤然關...
2021-12-15
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屋苑連環錄減價成交
據《星島地產網》報道，屋苑以用家主導，市場連錄首置客以「意頭價」買樓，大埔新達廣場低層以888萬成交，實用呎價約14323元。土瓜灣帝庭豪園中層，實用面積約469方呎，亦以約888萬成交。新達廣場88...
2021-12-15
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美上月PPI飆升 通脹壓力加劇 美股兩連跌 納指挫209點
美國10年期國債孳息率上升，加上在聯儲局發表議息結果之前，美國的最終需求生產物價指數（PPI）高於預期，顯示通漲壓力大，美股昨晚早段偏軟。杜指早段曾跌126點，至35524點，跌幅為0.35%；標普指...
2021-12-15
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對付Big6有一手 天才拆「廠」
韋斯咸今季不但止表現優異，更是豪門殺手，先後擊敗過曼徹斯特雙雄、利物浦、車路士和熱刺，今晚英超作客挑戰本屆未曾交手的阿仙奴。該隊有轉會紅人查洛保雲領銜攻堅，勢可在這場倫敦打吡全取三分，客勝值捧。（Now621台周四凌晨4:00直播）本輪前韋斯咸以二十八分排英超積分榜第四位，更化身強隊殺手，先後在聯賽擊敗利物浦、車路士和熱刺，並在聯賽盃第三圈淘汰曼聯，再於第四圈與曼城在九十分鐘互交白卷，互射十二碼贏5:3，一口氣擊敗「BIG6」的其中五隊，今仗就遇上未曾交手的阿仙奴。強鋒屢破銅牆鐵壁鐵錘幫在上述五仗中入八球、失四球，面對紅軍和藍獅都分別入三球，今場鬥過去五輪英超失九球的槍手，...
2021-12-15
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新旗艦登場｜Moto edge X30首配Snapdragon 8 Gen 1處理器 破百萬跑分定價吸引
隨着高通研發出新一代旗艦級處理器Snapdragon 8 Gen 1，手機大廠火速開戰，只是萬萬想不到揭開序幕是Motorola，搶先發布的Moto edge X30應用了新處理器，《安兔兔》測試跑分...
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歎啡過日辰助手全程傍實 85歲謝賢撐枴杖入餐廳險跌倒
85歲謝賢（四哥）鏡頭前永遠英俊瀟灑，不過近年多次傳出他身體抱恙，去年出席已故好友譚炳文（炳哥）喪禮時更罕有地撐枴杖現身，加上沒有出席老友胡楓（修哥）6月舉行的紅館演唱會，令人擔心他的健康狀況。日前，...
2021-12-15
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社論——人人眉精眼企 保投票日順利
周日是新一屆立法會選舉投票日，這是反修例事件後、經完善選舉安排後的首次選舉，警方嚴陣以待，以防不法份子暗中破壞，昨天便爆出驚人案件，在警員主動大搜查全港多個處所後，拘捕九男一女，部份人曾參與反修例活動，起出大批具殺傷力的改裝氣槍和預壓式高壓氣槍，不排除有人疑在投票日部署行動，幸遭警方及早粉碎，但不法份子在暗，選民在明，去投票的時候，人人須警剔。新選舉制度下，立法會議席將由以往七十席增加至九十席，而議席組成亦有改變。原本佔三十五席的地區直選將減至二十席，功能組別亦由原本的三十五席減至三十席，另新增佔四十席的選委會界別。選委會界別則由一千五百名選委投票選出四十名立法會議員。大多...
2021-12-15
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重點出擊——善傳萬里升班再贏
第八場第三班千二米，當中有六駒在十一月十七日的谷C列陣不同場次，分別是「善傳萬里」、「銘記知心」、「勇創派對」、「駿天使」、「銀河飛馬」及「上校」。當中出自180場次頭馬「善傳萬里」，筆者認為最值得睇好。因為以締速計算，牠造出1分09秒78是以上幾駒之中最佳者，而且當時負頂磅上陣，排擋亦非理想，推算其實力不下於另一場的三甲馬「銘記知心」及「勇創派對」。常言道，四升三面臨極大考驗，但「善傳萬里」早在上季初已在三班同程壓倒「加州得迅」，即使之後挑戰更高難度的千四，亦能先於之後全入前四名的「常拼常勇」過終點，居三班根本可隨時起筷！「善傳萬里」今季首回合跑三班同程，表面上前置賺形勢...
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