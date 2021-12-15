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日報新聞 > 港聞

美股中段升49點

2021-12-15 列印
　　在聯儲局發表議息結果之前，美國的最終需求生產物價指數(PPI)高於預期，顯示通漲壓力大，美股昨晚早段偏軟。
　　杜指中段報三五七零零點，升四十九點；納指則報一五二七五點，跌一百三十七點。滙控美國預託證券價格見四十五點零八港元，升零點五八港元；騰訊則見四百五十七點二三港元，跌二點五七港元。

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