  • 2021年12月15日 星期三
  • 22º
  • 75%
熱門： 聚星樓中環嚴重車禍新巴城巴保護傘MIRROR

日報新聞 > 港聞

港周日冷至14度 下周或打風

2021-12-15 列印
　　冬至或會打風！天文台預告強烈熱帶風暴雷伊，將會在未來數日逐漸增強，與其相關的雲帶會在冬至前後為南海北部帶來有雨的天氣。同時，天文台亦預測周五起氣溫會逐步下降，而周日最低只有十四度，打鼓嶺僅得九度。前天文台台長岑智明指，若天文台下周因雷伊靠近，而在十二月中發出熱帶氣旋警告，將是破紀錄。
　　天文台指雷伊在未來數日大致移向菲律賓南部及進入南海，預料隨後轉向偏北移動，並逐漸減弱，但其路徑仍存在變數。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd