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逾半僱主料增人手 餐飲酒店業就業樂觀

2021-12-15 列印
　　本港疫情持續受控，營商氣氛好轉。有調查發現，逾半僱主預計未來三個月內增加人手，其中最積極是餐飲及酒店業，以及資訊科技及通訊媒體業。香港餐務管理協會會長楊位醒指現時雖為餐飲的傳統旺季，但不少食肆正處於「水深火熱」中，人手難找外，「炒散」薪金更飆升兩至三成。
　　萬寶盛華發佈就業展望調查，受訪的五百零五名僱主中，五成六預計未來三個月內增加人手，一成八將會縮減人手，以餐飲及酒店業、資訊科技及通訊媒體業，錄得較樂觀的就業展望指數，相信與社交距離限制放寬和商業活動復甦有關，帶動酒店和餐廳預訂量增長，料短期內會繼續需要大量人手。明年加薪幅度料約百分之二至二點五。
　　楊位醒指餐廳酒店等都難以聘請人手，如洗碗員人工已由前年每小時五十元，升至今年八十元，加上「炒散」加薪時，全職員工亦要求加薪，令食肆百上加斤。

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