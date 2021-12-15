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「山．灘拯救隊」增獎勵表揚參與者

2021-12-15 列印
■「山．灘拯救隊」10月起進行11次海岸及郊野清理行動。
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　　疫情下多人選擇郊遊，新鴻基地產與綠色力量的「山．灘拯救隊」自十月起連續三個月的周末，舉行十一次海岸及郊野清潔行動，吸引近四百五十人次參與，共收集約九百公斤垃圾！
　　十月初香港經歷兩次八號風球，大量海洋垃圾被吹到海岸及河道，「拯救隊」曾分別到大嶼山水口的紅樹林一帶，和大帽山的河溪附近清理垃圾，成員小心解開纏在紅樹林的膠袋和繩索，免令紅樹免受損害，更減低多種海岸生物包括瀕危的馬蹄蟹，誤吞垃圾的風險。最近更增設獎勵計劃，報告垃圾黑點、參與清潔行動，可賺取積分換領金、銀、銅級星章，首五十位晉升銅級星章嘅用戶，可獲得天際100門票兩張。

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