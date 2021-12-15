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英指《國安法》侵蝕自由 港府強烈反對

2021-12-15 列印
　　英國政府發表《香港問題半年報告》，指香港的自由受到侵蝕，《香港國安法》打擊香港的所有反對派、新聞自由和公民社會。特區政府強烈反對，敦促英國停止借香港事務干預國家內政。
        報告提到香港當局大規模拘捕及起訴民主派及社運人士，以顛覆為名拘捕五十五人，包括多名時任的泛民立法會議員及區議員。英國將繼續向北京及香港當局表明對《香港國安法》的強烈反對。
        特區政府指反對報告內針對完善選舉制度的失實指控，指選舉具有廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性；而《香港國安法》令香港由亂轉治，市民繼續享有《基本法》下的權利和自由。

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