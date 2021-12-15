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2500張《鬼滅之刃》精選郵品明發售

2021-12-15 列印
■《鬼滅之刃》精選集郵品。
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　　香港郵政公布，由澳門及其他海外郵政機關包括澳洲、日本等發行的精選集郵品將於明日起發售，其中動漫迷不能錯過由日本郵政發行的「劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇」小全張。
        這款小全張嵌有十五枚自動黏貼郵票，印有場景和主要角色，明日至明年三月三十一日期間掃描印於小全張上的二維碼，可聽到主角人物的聲音。小全張發售量為二千五百張，每次最多可購買兩張。澳洲郵政則發行聖誕節日郵票，展示聖誕老人與各種島嶼動物互動的有趣畫面。

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