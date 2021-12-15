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競委會查兩案涉反競爭行為

2021-12-15 列印
　　競爭事務委員會主席陳家殷昨日表示，已就個別車用燃油公司可能涉及的反競爭行為展開調查，並開始蒐證，會在適當時候公佈更多細節。他強調競委會將不遺餘力，運用《競爭條例》賦予的調查及執法權力。
　　同時，長沙灣海麗邨三十多名外判清潔工在二〇一七年發起近十日罷工，抗議舊外判清潔公司要求工人自願離職，但沒有向工人支付遣散費。競爭事務委員接獲投訴後揭發，兩間先後擔任海麗邨清潔承辦商的公司，涉嫌在一六至一八年間，在房委會十七次招標中合謀定價，總值約一點八億元，故入稟控告兩間外判商及三名董事違反競爭條例，追討罰款。
  調查發現兩間公司共用辦公室及電腦系統，曾出現同一員工處理兩間公司的財務計劃書及標書。


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