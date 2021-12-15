機構推出 「暖心價」心臟電腦掃描

暖心行動自2020年推出，最初是「暖心價」通波仔，手術價格與公立醫院相若，至今已為約450人進行手術，第二階段免費社區心臟檢查。香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生說今年再擴展至第三階段，已推出「暖心價」心臟電腦掃描。患者可以港幣4800元（原價8600元）進行心臟電腦掃描，包括一次心臟科專科醫生診金，相等於原價約56折，有需要的患者可以致電暖心行動9722-0151查詢。
心臟組織：以心臟電腦掃描作一線檢查
放射科專科徐偉聰醫生說，進行心臟電腦掃描對於準確診斷冠心病非常重要，「最近兩大美國心臟組織，美國心臟學學院及美國心臟協會提出最新指引，首先是針對出現冠狀動脈疾病症狀的患者，應以心臟電腦掃描血管造影作為一線檢查。可有效幫助冠狀動脈疾病的診斷、風險評估及有助決定治療方案。」
中度狹窄個案需進一步檢查
徐偉聰醫生說，雖然目前電腦掃描的技術已進步不少，包括清晰度較高、閉氣時間較短、輻射量較少等，但單靠圖像有時難以判斷心血管「中度狹窄」的患者，血流的情況是否嚴重而需要通波仔，所以國際組織亦有建議這些患者進行血流儲備分數造影（CT-FFR），以非入侵式檢查，進一步評估患有冠狀動脈疾病患者的血管情況，以確定患者是否需要通波仔。