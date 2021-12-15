機構推出 「暖心價」心臟電腦掃描

準確及時的診斷，往往是治療的第一步。針對可隨時急性病發的冠心病，香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生說目前公立醫院的心臟電腦掃描輪候時間數以年計，為讓患者及早確診及治療，推出「暖心價」心臟電腦掃描，可以港幣4800元進行心臟電腦掃描，約為原價之五六折。暖心行動自2020年推出，最初是「暖心價」通波仔，手術價格與公立醫院相若，至今已為約450人進行手術，第二階段免費社區心臟檢查。香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生說今年再擴展至第三階段，已推出「暖心價」心臟電腦掃描。患者可以港幣4800元（原價8600元）進行心臟電腦掃描，包括一次心臟科專科醫生診金，相等於原價約56折，有需要的患者可以致電暖心行動9722-0151查詢。心臟組織：以心臟電腦掃描作一線檢查放射科專科徐偉聰醫生說，進行心臟電腦掃描對於準確診斷冠心病非常重要，「最近兩大美國心臟組織，美國心臟學學院及美國心臟協會提出最新指引，首先是針對出現冠狀動脈疾病症狀的患者，應以心臟電腦掃描血管造影作為一線檢查。可有效幫助冠狀動脈疾病的診斷、風險評估及有助決定治療方案。」中度狹窄個案需進一步檢查徐偉聰醫生說，雖然目前電腦掃描的技術已進步不少，包括清晰度較高、閉氣時間較短、輻射量較少等，但單靠圖像有時難以判斷心血管「中度狹窄」的患者，血流的情況是否嚴重而需要通波仔，所以國際組織亦有建議這些患者進行血流儲備分數造影（CT-FFR），以非入侵式檢查，進一步評估患有冠狀動脈疾病患者的血管情況，以確定患者是否需要通波仔。