「孭仔燈」變兩燈 增設交通島 大涌橋路大手術減意外

■大涌橋路原有「孭仔燈」。

■運輸署高級工程師趙崇高（左）及工程師劉頌熙。

沙田區主要幹路大涌橋路近年頻頻發生嚴重交通意外，今年六月一輛私家車的司機疑看錯「孭仔燈」衝紅燈，在十字路口攔腰撞翻一輛小巴，造成一死七傷，俗稱「孭仔燈」的附屬燈號備受詬病。運輸署為消除道路風險，斥資近四百萬元在大涌橋路動「大手術」，包括在上述交界口加設交通島，並明顯分隔行車線，又豎立額外的交通燈取代「孭仔燈」，同時將大涌橋路的時速由七十公里降至五十公里。大涌橋路全長約三公里，北面連接石門交匯處，南面連接獅子山隧道公路與車公廟路交界，路面相對筆直和寬闊，故容易令司機分神，交通意外頻生。運輸署前年初至去年底在大涌橋路分階段完成一系列道路設計改善工程，包括為交通燈安裝背板、加設衝紅燈攝影機裝置等。實施相關工程後，上址整體交通意外數字，由前年的六十宗下降至去年的三十二宗，今年截至十一月則發生三十四宗。大涌橋路最令公眾關注的一宗交通意外，發生於今年六月，一名私家車司機在沙田鄉事會路與沙田圍路交界、河畔花園對開，疑看錯「孭仔燈」而衝紅燈，撞向一部小巴，引致翻側造成一死七傷，事後社會有輿論要求取消「孭仔燈」。運輸署再次檢視大涌橋路的道路設計，於六月底在上述交界大涌橋路兩個方向的路口前加設「慢駛」路面標記，並在沙田鄉事會路南行方向路口增設影線交通島路面標記，以分隔左轉及直去行車線。時速降至50公里運輸署近期在其餘大涌橋路兩個方向的路口及沙田圍路北行方向的路口，加設混凝土交通島，以明顯分隔左轉及直去/右轉的行車線，並於交通島上豎立額外的交通燈分別顯示左轉或直去/右轉的行車燈號，取代「孭仔燈」，讓駕駛者能更清晰地察看。運輸署高級工程師趙崇高解釋，加設交通島能在視覺上收窄路口，司機會減速及更注意路口情況；署方亦移前左轉行車線的停線，以便該行車線的駕駛者更專注顯示左轉的行車燈號。趙崇高提及，大涌橋路太繁忙，封路等臨時交通措施「最難搞」，改善工程只能在周末進行，經各部門特別協調，工期由一年以上壓縮至不足半年，花費約三百四十五萬元。為配合優化工程，沙角街與小瀝源路的一段大涌橋路來回方向的速度限制，至八月起暫由每小時七十公里降至每小時五十公里。趙表示，有關路段的速度限制將於明年一月一日起，正式定在每小時五十公里，運輸署將於本月底就此刊憲，並會加強宣傳道路安全。阻嚇超速亦是改善工程的重要一環，運輸署在大涌橋路近沙田圍路交界處的兩個行車方向裝設固定偵察車速攝影機，並將於本月交付警方運作和執法。運輸署工程師劉頌熙指，正與警方商討將上址的偵察車速攝影機，更換為有偵察車速功能的衝紅燈攝影機，「一機兩用」，爭取明年啟用。