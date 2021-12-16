  • 2021年12月16日 星期四
  • 22º
  • 86%
熱門： 世質中心三級火立會選舉雷伊Jer

日報新聞 > 港聞

汽車會表歡迎 倡起高架交通燈

2021-12-16 列印
■大涌橋路交通意外。資料圖片
Previous Next

　　香港汽車會會長李耀培向本報稱，對運輸署將大涌橋路主要路般的速度限制降至每小時五十公里表示歡迎，指大涌橋路有許多十字路口及交通燈，「條路根本行唔到七十（原速度限制）」，反而令駕駛者鬆懈。
　　至於增設交通島及額外交通燈的成效，李認為要再觀察，指「通常係想直行嘅司機睇錯燈出事」。他又建議當局考慮增設高架交通燈，令燈號不被前方大車阻擋，亦讓駕駛者可在較遠的位置已留意到燈號，早有準備。他強調，警方應就超速加強執法，並呼籲駕駛者專注路面。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd