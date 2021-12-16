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駕駛者易睇錯燈交通黑點奪命

2021-12-16 列印
　　「孭仔燈」是設有「綠色箭嘴標誌」的交通燈，紅色燈號亮着時，如果綠色箭嘴燈號亮起，即表示在安全情況下，駕駛者可以依照箭嘴方向行駛，毋須理會其他燈號，惟不少往非箭嘴方向的駕駛者容易「睇錯燈」。
　　全港目前共有九十一個「孭仔燈」，沙田區就佔了十八個。運輸署現正計劃在大涌橋路另外兩個主要路口，分別為火炭路及沙田路交界，與獅子山隧道公路及車公廟路交界，各加設兩個交通島。
　　被問及相關交通島優化措施會否擴展至全港，運輸署高級工程師趙崇高坦言，增設交通島並不容易，要視乎有關路段的環境是否許可，例如寬闊路口、路旁有空間改動行人路及防撞欄等，並要鋪設管線、實施封路等臨時交通措施，「要有實際需要先會做（改善工程）」。

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