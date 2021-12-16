濃煙密佈 13人送院一危殆 銅鑼灣世貿三級火 逾千人大逃亡

■多人倉皇逃生，逃離大廈。

■火警中有人不適送院。

銅鑼灣世貿中心昨午發生「三級火」，火勢猛烈，濃煙密佈，多人倉皇逃生，逃離大廈，約三百五十人一度走上三十九樓天台待救，另有八十人被困於五樓的平台。消防趕抵現場，升起雲梯救援，當中十人吸入濃煙不適，一名女子陷入半昏迷，情況危殆，經近四小時的滅火行動，過程中有近一千三百人被疏散。地下一至五樓商場正封閉大裝修的銅鑼灣告士打道世界貿易中心，昨午十二時許發生火警，初步懷疑電錶房先起火再波及棚架，濃煙迅速擴散到多個樓層，由外牆棚架罅隙湧出街道。現場火勢猛烈，火場樓面達一百米乘以三十米，火警其後升至三級。據了解，有市民見濃煙湧入，即時摀住口鼻，慌忙逃生，惟場內煙霧瀰漫，有市民未能成功逃出，被困在大廈內多個樓層，約三百五十人登上三十九樓天台暫避。據悉，另有約八十人於五樓平台等候救援。消防接報到場撲救，出動兩條喉和兩隊煙帽隊射水灌救，多輛救護車到場協助。消防多次升起雲梯分批將被困人士送到地面，部份人被抬上擔架牀送院治理，有孕婦一度需戴上氧氣罩，由救護員協助下離開。至下午三時許，火勢受到包圍，過程中疏散近一千三百人，當中消防協助約七百七十人安全疏散。火警中一男十二女不適送院，當中十人吸入濃煙不適，其中一名女子陷半昏迷，經送院搶救後，情況危殆。場內「九曲十三彎」不利逃生現場冒出大量濃煙，惟有市民表示警鐘未曾響過，灑水系統亦無運作。據悉，涉事大廈的一樓至五樓封閉維修，經初步調查，懷疑一樓至二樓的電錶房內有電線起火，再波及棚架，釀成火警，消防指事故原因仍在調查，處方曾接獲承建商通知指，在一至五樓層翻新時，有部份消防裝置因工程而關閉，包括自動警報系統及灑水系統。不過，六樓以上的消防裝置據了解是運作正常，並完成年檢。有行經商場的市民曾表示，商場正做翻新工程，不少舖位圍上圍板，沙麈滾滾，空氣中有着刺鼻的天拿水味，加上受工程影響，商場位置變得狹窄，形容場內「九曲十三彎」，不利逃生。