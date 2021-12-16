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設體檢陷阱 「疲勞轟炸」銷療程

2021-12-16 列印
　　消委會接獲投訴指，有醫療中心以低價或免費健康檢查作招徠，乘機推銷高價療程，並懷疑有誇大病情或誤導之嫌；今年首十一個月共接獲七十一宗有關身體檢查及醫療卡的投訴，當中十四宗涉及不良銷售手法。有投訴人到一間分店了解身體檢查服務，被職員帶到房間內施壓交出提款卡，經過兩小時疲勞轟炸，事主最終購買近四萬元療程才獲准離開。
　　另一名投訴人被推銷花費九十八元檢查脊骨，職員指她有嚴重問題，帶其接受中醫針灸，事後才獲告知收費二千四百元。消委會強調若問題未得到改善，會建議與健身、美容行業看齊，引入法定冷靜期。

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