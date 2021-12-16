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田北辰揭通關日期 最快本周五公佈

2021-12-16 列印
　　政務司司長李家超日前率團到深圳，與廣東省官員商討通關安排。實政圓桌田北辰昨日透露，據他了解政府最快本周五公佈通關日期，預計今年年底前可實現有限度通關。而配額則定為每日三千人，分為商務及非商務兩種。
　　田北辰在社交網站透露通關配額敲定每日約三千人，他認為通關頭幾個月的配額，應優先予商務、探親、恩恤或者其他緊急情況，「反而消閒同飲食個啲，我覺得可以遲多幾個月先。」行政會議成員、經民聯副主席林健鋒則指港人對於恢復與內地通關「望穿秋水」，希望能在本月底前成事，並爭取較大配額，容許更多有商務及恩恤需要人士免檢疫往返內地。田北辰參選立法會新界西北地方選區，同區候選人亦包括民建聯周浩鼎，以及新思維黃俊瑯。林健鋒為立法會選舉商界（第一）候選人，同界別另一名候選人是姚逸明。

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