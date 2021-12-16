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海關首設搜槍犬隊 加強前線堵截

2021-12-16 列印
　　海關昨天公佈成立首支槍械搜查犬隊，以加強在前線堵截非法槍械、槍械配件和彈藥流入香港的能力，防範恐怖活動。
　　槍械搜查犬隊共四個小隊，每隊由一名領犬員和一隻搜查犬組成。
　　海關搜查犬課監督黃惜忻指出，近年空運郵包和速遞貨物數目非常多，不法份子利用這個途徑走私槍械，搜查犬會在大批貨物中走動或者走上貨物輸送帶，嗅聞識別懷疑槍械。

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