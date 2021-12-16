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加快收水 儲局料明年加息三次

2021-12-16 列印
　　美聯儲周三投票決定加快將債券購買量減少至每月三百億美元，以便該計畫可以在三月結束。 美聯儲還計畫在明年將短期利率提高三次，高於九月份預計的一次加息。 受消息影響，杜指中段升九十點，至三五六三五點，標普指數升十三點，報四六四七點，納斯達克指數升八點，見一五二四五點。恒指夜期偏軟，中段跌二百四十一點，至二三一五六點，低水二百六十五點。

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