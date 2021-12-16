加快收水 儲局料明年加息三次
「孭仔燈」變兩燈 增設交通島 大涌橋路大手術減意外
沙田區主要幹路大涌橋路近年頻頻發生嚴重交通意外，今年六月一輛私家車的司機疑看錯「孭仔燈」衝紅燈，在十字路口攔腰撞翻一輛小巴，造成一死七傷，俗稱「孭仔燈」的附屬燈號備受詬病。運輸署為消除道路風險，斥資近...
2021-12-16
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再有八中資企業 被美列黑名單
新疆問題再起風雲，繼早前被美國制裁的中企外，財政部再將八間中資企業，包括無人機製造商「龍頭」大疆創新列入制裁名單。據美方宣稱，相關企業涉及監察新疆少數族裔。北京外交部批評，美方個別政客泛化國安概念，將...
2021-12-16
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紐約委任首位女警察總長
據紐約《每日新聞》周二報道，即將上任的紐約市新市長亞當斯將會委任一位女性，擔任紐約市警察總長，是紐約市警隊（NYPD）成立一百七十六年來第一次由女性擔任這個重要職位。本身曾效力紐約市警隊、做過警監（p...
2021-12-16
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屋苑頻錄獲利止賺個案
中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居4座中層E室，實用面積448方呎，享內園景致，以506萬元交吉易手，實用呎價11295元。原業主於2015年2月以348萬元買入單位，持貨六年轉售，帳...
2021-12-16
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利率維持不變 杜指升96點 儲局加快收水 明後年加息三次
美國聯儲局於本港時間今晨三時公佈議息結果，並發表經濟展望，和對利率作出預測。在聯儲局公佈議息結果之前，外圍股市窄幅上落，杜指早段微跌1點，至35542點，標普指數接近持平，納斯達克指數早段則跌0.2%...
2021-12-16
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還原重火力 英紅打「鵲」
周中英超快車前，雖然利物浦排第二，入球數字更冠絕列強，但領隊高普仍然強調上仗小勝阿士東維拉表現未如理想，要求眾將今晚主場迎擊倒數第二的紐卡素，表現重現霸氣。加上喜鵲後防形同虛設，故紅軍有望大勝一場，讓球主客和讓三球「主勝」單注或過關皆宜。（Now611、621台周五凌晨4:00直播） 上仗主場1:0小勝維拉後，高普直言：「己隊首七十五分鐘表現很好，但最後一傳和臨場決定還可以做得更好。」平常總是不吝嗇展露勝利喜悅的高普，也要求表現得更好，相信不論腳風甚順的穆罕默德沙拿也好，後防核心華基爾雲迪積克也好，都會在今晚打醒十二分精神，領軍打場漂亮勝仗。紐卡素今季不設防再者，利物...
2021-12-16
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李居明大師會客室｜虎年四大生肖犯太歲怎化解
很多人都想知道新的一年自己有沒有犯太歲？太歲是指每一年的年神，共有六十位。每年由一位太歲主管。太歲分值太歲、沖太歲、刑太歲、破太歲。虎、猴、蛇、豬犯太歲2022年是虎年，所以虎肖「值太歲」，又名本命年...
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老婆就生 隨時候命接Call去醫院 洪永城拍外景追住打交好賣命
本年7月，38歲洪永城（Tony）與33歲梁諾妍（Inez）結婚，同時分享老婆已懷孕4個月的好消息，稱預產期是今年底。唔經唔覺已踏入12月，即係Inez隨時生得，她近月專心安胎，而Tony則忙於拍攝T...
2021-12-16
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社論——研新燈號設計 消除「孭仔燈」風險
大涌橋路是沙田的主幹道，車流量大，近年頻生意外，最嚴重一宗，發生於今年六月，一部私家車的司機疑睇錯「孭仔燈」，直衝十字路口並攔腰撞翻一部小巴，引致一死七傷，事件令公眾關注「孭仔燈」設計不安全。事發後，運輸署不斷推出改善工程，重心之一，是取締大涌橋路上的「孭仔燈」，將之一分為二，減少睇錯燈的風險，署方敢為，為路面消除車禍風險，值得讚賞，但全港仍有不少「孭仔燈」，穩妥的做法，是全面取締。目前全港各區共設九十一支「孭仔燈」，沙田區佔了十八支。運輸署官員表示，類似大涌橋路的優化道路安全工程，並非易於可在每一處「孭仔燈」的路口重複，須視乎相關路段的環境是否許可，要按實際需要才能做到。...
2021-12-16
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莫雷拉三W做騎師王 田泰安梅開二度 蔡約翰出三駒全勝
昨晚谷中舉行八場夜賽，蔡約翰和莫雷拉憑「飛凡」、「追風驥足」和「銘記知心」合作贏三W，騎者最終亦成為騎師王，而蔡約翰只落後榜首的羅富全兩場頭馬。其餘田泰安憑偉廄「行樂之光」和呂廄「辣得驕」梅開二度，但...
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