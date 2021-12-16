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高院頒令壹傳媒清盤

2021-12-16 列印
　　財政司司長陳茂波考慮審查員提交的中期報告後，於今年九月底根據《公司條例》，向高等法院原訟庭提交壹傳媒的清盤呈請，法官早前按政府方要求委任譚競正及文景誠兩人作為壹傳媒的清盤人。壹傳媒的公司清盤呈請聆訊昨於高等法院進行，聆案官黃健棠終宣佈壹傳媒清盤。壹傳媒方未有派代表到庭。
　　據庭外了解，壹傳媒於本港正式清盤，其台灣業務是否受影響需視乎公司結構而定。

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