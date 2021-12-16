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警總收可疑粉末信

2021-12-16 列印
　　灣仔警察總部昨收到可疑粉末信，警察總部收發組在檢查信件時，發現一封收信人列為「香港灣仔警察總部CID」的信件，信內的膠袋含有白色粉末，人員報警，爆炸品處理課人員到場檢查後，認為沒有危險，暫時未知粉末為何物質。信件在今早十時送達警察總部，灣仔警區刑事調查隊跟進調查。

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