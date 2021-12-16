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信用卡現金透支年息懸殊 最貴48厘

2021-12-16 列印
　　消委會向二十一間發卡機構查詢有關信用卡貸款服務資料，並獲十九間回覆，發現發卡機構提供的分期付款計劃，以及現金透支借貸，實際年利率十分懸殊，其中以現金透支的財務費用實際年利率普遍較高，由百分之五點九至最高百分之四十七點九七不等。
　　消委會提醒，貸款成本除牽涉利息外，亦可包括手續費及行政費，以至逾期或提早還款費用，即使部份計劃標榜「免息」或「免手續費」，亦可能會附帶不同條件，提醒消費者切忌貪圖一時便捷，或純粹因為「免息、免手續費」等招徠，便草率簽帳、套現或作現金透支。

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