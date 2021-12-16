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港再添一宗Omicron 美抵港女子染疫

2021-12-16 列印
　　變種新冠病毒Omicron持續對香港構成威脅，再多一名患者從美國抵港檢測結果呈陽性；至今已累計九宗。呼吸系統專科醫生梁子超認為現階段認為Omicron不會流入社區是太樂觀，促當局要求來自曾出現Omicron個案地區的人士，至少要在檢疫中心檢疫七日。
　　新增的Omicron患者為一名二十一歲女子，於上周日從美國抵港，上周六出現病徵，Ct值少於三十，確認帶有Omicron變異株。因應阿爾及利亞、厄瓜多爾、盧森堡、斯洛文尼亞及特立尼達和多巴哥確認發現Omicron個案，政府周六凌晨起會將該等地區指明為A組指明地區，於二十一天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。
　　同時，本港昨天新增一宗輸入個案，涉及一名四十六歲男子，於本周一從德國抵港，抵港時在機場的檢測結果呈陽性。

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