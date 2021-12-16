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特區擬全民打第三針 疫苗專家：方向正確

2021-12-16 列印
■特區政府預告，下個月開始擴大接種第三劑疫苗的計劃。
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　　特首林鄭月娥日前預告，下個月開始擴大接種第三劑疫苗的計劃。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，變種新冠病毒Omicron來勢洶洶，相關方向正確，認為本港接種第二針和第三針的相隔的時間應維持六個月，不需倉卒跟隨部份西方國家縮短接種時限，否則只會自亂陣腳。
　　劉估計，明年年底才回復至每天有數十萬計市民通關，若市民太早接種加強劑，在大規模通關之前，恐市民抗體水平已下跌。他又認為接種疫苗是用作「買時間」，讓專家有更多時間研究Omicron。
　　另外，衞生署指截至本月十二日的過去一星期，接獲一宗曾在離世前十四日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及六十四歲男子，沒有臨牀證據顯示由疫苗引起。另外，接獲一宗十三歲青少年在接種疫苗後出現胸痛，懷疑心肌炎或心包炎。

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