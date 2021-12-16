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世衞：Omicron正快速傳播 或再令醫療系統不勝負荷

2021-12-16 列印
　　世界衛生組織總幹事譚德塞表示，至今有七十七個國家和地區報告出現變種新冠病毒Omicron個案，但可能已擴散到大部份國家卻未被發現。他警告Omicron正以前所未有的速度傳播，強調即使感染Omicron後病情較輕，但若果出現大量病例，會再次令到醫療系統不勝負荷；世衛亦預計這一輪疫情於數星期後可能達到高峰。在美國，紐約康奈爾大學過去一周有逾九百名學生確診，大部份人已接種疫苗但仍感染Omicron。校方決定關閉校園。
內地增55宗本地個案
　　另外，內地前天新增五十宗本地個案，浙江佔四十五宗。內地科興藥廠的最新研究顯示，接種三劑科興疫苗能提高血清對Omicron的中和能力，發現接種兩劑科興後，對Omicron的血清中和能力是三成五；而接種三劑的中和能力則提升至九成四。

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