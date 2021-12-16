  • 2021年12月16日 星期四
  • 22º
  • 86%
熱門： 世質中心三級火立會選舉雷伊Jer

日報新聞 > 港聞

批助理教授「英文程度低」 留台港生遭入稟索償

2021-12-16 列印
　　有在台灣讀書的香港學生發電郵批評授課的助理教授「英文程度低」，遭對方入稟；結果該香港學生要賠償折合港幣約一萬九千元。
　　高雄地方法院判決書指，就讀高雄醫學大學心理學系的香港學生，因不滿該校一名助理教授用中文授課，影響理解，多次表達不滿。前年七月電郵給該名助理教授和校長等申訴，並將副本發送給校內其他教職員超過七十人，內容提及助理教授「英文程度低」等。
　　助理教授入稟法院提出損害名譽的民事訴訟，要求賠償五十萬新台幣並登報道歉。法院裁決認為依照電郵內容及發送對象，言論足以貶損該助理教授，裁定該香港學生賠償七萬元新台幣「慰撫金」。他後來轉到另一間大學讀書。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd