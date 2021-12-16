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防護中心籲家長安排子女打流感針

2021-12-16 列印
　　衛生署指，本地整體季節性流感活躍程度，維持在低水平，最近兩星期無院舍和學校爆發流感樣疾病個案，而對上兩周就有三宗。　　　
　　衛生防護中心總監徐樂堅表示，冬季流感季節一般會在一月初開始，加上接種疫苗後要大約兩星期產生抗體，提醒家長盡早安排子女接種季節性流感疫苗。
　　徐樂堅與衛生署長林文健昨到訪石硤尾聖多馬堂幼稚園，視察為學童接種流感疫苗的安排。這間幼稚園今季已有逾一百四十名學童接種了一劑流感疫苗，佔全校學生逾八成。

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