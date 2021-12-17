港星跨境造市唱高散貨 「幟哥」等10人被捕

■警方檢獲現金等證物。

警方連同證監會及新加坡當局，聯手打擊跨境造市及洗黑錢集團，拘捕十人，包括上市公司高層，各人涉以「唱高散貨」形式（俗稱「微信女」騙局）操控市場，先推高股票價格，再利用社交媒體，訛稱有內幕消息可以大賺，以欺騙受害人高位入貨，之後大手「沽貨」，涉案金額達一點七億元。警方強調，集團已被瓦解，不排除更多人被捕。據悉，被捕人中包括酒家龍皇集團創辦人、人稱「幟哥」的黃永幟。連鎖中式酒家龍皇集團今年六月起動作頻繁，公司股價最高達每股二點六元，創一年高位水平。但黃永幟七日內四度大手「沽貨」逾四千萬股，套現逾八千六百萬元。其後的六月十日，開市約八分鐘，集團股價由二點二元暴跌八成，至零點二四八元。集團從上月十日起停牌至今，現報零點零八二元，市值僅一千四百一十六萬元。據悉，黃永幟涉「微信女」投資騙局而被捕。龍皇集團對事件不予置評。警方指，日前連同證監會、新加坡金管局和星警，聯合打擊跨境造市及洗黑錢集團。本港警方和證監會搜查四十七個處所，以涉嫌洗黑錢罪、違反《證券及期貨條例》、市場操控、虛假交易等罪行，拘捕八男一女，年齡介乎二十五至六十二歲，包括一名集團骨幹、六名上市公司高層及兩名傀儡戶口持有人。行動中，警方凍結三十九個戶口，涉四千八百萬元資產，並在不同地點檢取約一百七十萬元現金。新加坡方面拘捕一名女子，她涉嫌充當傀儡投資者，約二千五百萬港元資產被凍結。被問及被捕人是否包括黃永幟，警方回應指，基於私隱，不便透露。冒股評人吹噓有內幕消息警方指，集團本年初開始，串謀三間在港上市公司高層，以「唱高散貨」形式操控市場，利用成員或操控他人，在港星兩地從低位大量買入三隻涉案股票，再將股價推高。其後，集團利用社交媒體，包括facebook、微信等，假扮知名股評人，加上其他人「做媒」，向數以百計受害人吹噓有內幕消息，稱股價會大升，誘使他們高位入貨。集團起初會讓受害人賺取幾千元薄利，獲取信任。當股票被推至高位時，集團聯同涉案公司高層沽貨，導致股價急挫。案件中，三間上市公司股價一度上升兩至六倍，疑犯分別獲利一百多萬至七千萬，犯罪所得達一點七億元。涉案金額達1.7億證監會提醒，不少「投資教室」很可能是「唱高散貨」騙局，裏頭有自稱「投資大師」推介股票，隨即有人附和，形容靠大師的貼士賺錢，甚至說已賺到首期、買到車，但這些人也是集團成員。警方指，犯罪所得其後被會轉至空殼公司戶口，集團為逃避追查，會再轉出香港，包括內地等。但警方強調，已成功瓦解涉案集團，不排除有更多人被捕。至於投資者能否取回被騙金額，證監會指，即使可能，亦需時數年完成法律程序。