傳奇「幟哥」大起大落 戒賭建億元飲食集團

龍皇集團創辦人、人稱「幟哥」的黃永幟涉嫌「唱高散貨」騙局被捕，這位飲食界傳奇人物，半生經歷高低起伏，年輕時沉迷賭博欠下巨債，其後成功戒賭，專注飲食事業，建立億元飲食集團；加上拍攝電視節目，涉足文化出版界，為公眾熟悉。幟哥在過去的訪問中透露，父親曾任美麗華酒店總廚，自己十多歲隨父入行。當時不少廚師都愛「賭兩舖」，受風氣所染，他開始沉迷賭博，形容「今日出糧，聽日就無晒」。上世紀八十年代，他離港往澳洲定居，賭癮更重，每日下班便賭錢，幾乎喪失理智，一度欠債達二千萬元。九二年，幟哥回流香港，決心戒賭，先後賣掉兩層樓還債，亦曾因無法支付租金，與父親同住，最終在九八年還清所有債務。回港後，幟哥專注飲食事業，曾任利苑酒家總廚，將分店從六間拓展到十九間，並在○四年創立「龍皇酒家」，一八年在港上市，業務遍佈香港、澳門及上海，旗下有「龍皇」、「龍璽」、「龍袍」及「皇璽」四個品牌，合共經營九間餐館。幟哥曾親自設計多個名菜宴，例如食材取自南澳水產的「幟哥『龍』情宴」四人套餐，包括上湯肘子浸羽衣甘藍、關東遼參海螺燉肉汁等菜式，售價達三千多元。主持多個飲食節目 為觀眾熟悉○五年開始，幟哥在亞洲電視主持多個飲食節目，逐漸為觀眾熟悉；其後他與無線電視合作，拍攝烹飪節目《幟哥幟教》；亦曾與多位知名藝人合作，主持過飲食節目《為食總司令》，人氣急升。幟哥曾涉足文化出版界，出版多本食譜，並曾在報章撰寫飲食專欄。疫情爆發後，本港經濟蕭條，龍皇集團旗下酒家面臨困境，去年被指欠租，部份分店更一度被斷水電，集團需向銀行舉債償還租金。今年三月，位於灣仔的「龍袍」被四名非華裔男子入內破壞，其間有人用硬物擊碎酒櫃玻璃，並迅速逃走。幟哥其後解釋，對方追討酒家一名熟客的債務，強調非他本人，自己亦無得罪任何人。